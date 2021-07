Flirt e liti a Battili Live, dietro le quinte succede di tutto

Giorgia Peretti 22 luglio 2021 a

a

a

Battiti Live apre le porte all’estate. Il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri approda su Italia 1, per cinque serate ricche di artisti e retroscena. Come di consueto, si tratta di uno spettacolo “on the road” nelle maggiori città della regione, ma tra le tante esibizioni che scatenano i telespettatori da casa sembrano susseguirsi alcuni scontri e flirt dietro le quinte.

Secondo alcuni rumors che aleggiano nel web, sembrerebbe che due cantanti abbiano litigato duramente poco prima di entrare in scena. Tra i molti volti noti, figurano soprattutto quelli di Amici 20, nello specifico Tancredi, Aka7even, Deddy e Sangiovanni. I quattro giovani cantanti sono protagonisti di questa nuova edizione di Battiti Live grazie al grande successo riscosso dopo il talent show di Maria De Filippi. Stando ai gossip, due di loro avrebbero discusso animatamente, a tal punto da non rivolgersi più la parola nel dietro le quinte. Sul web si ipotizza possano essere proprio Sangiovanni e Tancredi i protagonisti dell’alterco, sebbene ancora non si conosca il motivo del litigio. Nonostante i due abbiano condiviso la casetta di Amici per lunghi mesi, a causa della pandemia (quest’anno ai concorrenti è stato proibito tornare a casa durante le vacanze natalizie nda) ora, non si degnerebbero neanche di uno sguardo. Ma non è finito qui, perché si vocifera che entrambi abbiano chiesto agli autori di potersi esibire in giorni differenti, così da scongiurare l’incontro.

Gregoraci bomba sul palco di "Battiti Live": il look è esplosivo, si presenta così

Mentre gli altri litigano, c’è chi fa sognare i fan per un presunto flirt. Sembrerebbe che tra Annalisa e Federico Rossi (ex di Paola Di Benedetto, da poco associata a Stefano De Martino nda) ci sia del tenero. A notarlo sono stati gli stessi utenti: durante alcuni passaggi dell’esibizione gli autori di “Movimento Lento” hanno mostrato un’intesa e una complicità non indifferente. Seguendo alcuni gossip si ipotizza che tra loro possa esserci qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo. Per il momento nulla di certo, sarebbero solo “voci di corridoio” complice anche il silenzio dei diretti interessati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.