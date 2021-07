Elisabetta Gregoraci, messaggio e rivolta social. C'entra il papà di Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci scatena la polemica,"mancanza di rispetto": tutta colpa di questo messaggio

Scoppia la polemica contro il padre di Pierpaolo Pretelli, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. E c'entra Elisabetta Gregoraci per la quale il giovane aveva perso la testa ai tempi della convivenza nella Casa di Cinecittà. Il motivo? La story su Instagram in cui papà Pretelli si complimentava per i successi dell'ex moglie di Flavio Briatore impegnata propriop in questi giorni in Puglia con l'evento "Battiti Live 2021". I genitori dell’ex gieffino, nonché prossimo concorrente a "Tale e Quale show", non hanno ancora dimenticato la showgirl calabrese.

Tra l’ex di Briatore e Pierpaolo nella casa del Grande Fratello c’era stato un breve avvicinamento, che poi è sfumato col passare dei giorni fino all’ingresso nel reality di Giulia Salemi, con la quale, oggi, il giovane è felicemente fidanzato. Ma per papà Bruno e consorte la Gregoraci sembrerebbe occupare un posto speciale nei loro cuori. La coppia non ha mai smesso di sostenerla durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia e continua a farlo anche a distanza di mesi, nonostante i rapporti con il figlio sembrerebbero troncati. Una posizione, quella della famiglia Pretelli, che per molti sui social mancherebbe di tatto nei confronti della reale fidanzata del loro pargolo. Ma cosa avrebbe scatenato l’ira dei fan della coppia “Prelemi”? Sarebbe stata una story pubblicata sull’account Instagram di Bruno Pretelli.

Il padre di Pierpaolo si è complimentato con Elisabetta Gregoraci per la conduzione di Battiti Live, l’evento musicale estivo che andrà in onda su Italia Uno. “Complimenti per tutto da me e Margherita” ha scritto, includendo anche la moglie. Nel giro di pochi minuti la story è stata cancellata dallo stesso, ma molti fan hanno prontamente fatto degli screenshot e fatto girare l’immagine. Un fermo immagine che ha letteralmente scatenato l’esercito dei fan della coppia.

"La nostra indignazione è per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. Fanno post per quella complimentandosi quando Giulia non la seguono nemmeno su Instagram? Ma che gente è? Cosa gli avrà fatto di male questa ragazza?” scrive indignata un’utente su Twitter. "Mancanze di rispetto continue verso questa ragazza che non ha mai fatto male a nessuno, non ho parole per descrivere lo schifo che provo” - le fa eco un’altra fan. Ma non basta, perché come riporta il sito “BlogTivvù” il suocero di Giulia Salemi è stato poi invaso di messaggi da parte dei fan “Prelemi” e il signor Bruno ha negato di aver caricato di sua spontanea volontà quella storia. Insomma, l’ingenuità del padre di Pierpaolo sembra tingersi di giallo un alone di mistero cala sullo scivolone di Pretelli senior. Nel frattempo, in casa Prelemi tutto tace, la coppia sembrerebbe aver scelto il silenzio.

