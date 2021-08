Fabrizio Corona, la dedica a Nina Moric che cambia tutto

Francesco Fredella 26 agosto 2021 a

Tanto tuonò che piovve. E poi arrivò pure il sereno. Insomma, tra Corona e Nina Moric (sua ex moglie) ora i rapporti sono tornati pacifici. Per fortuna. Sui social, dove è molto attivo, racconta il suo passato con Nina Moric: prima burrascoso, poi sereno. L'ex re dei paparazzi, oggi, vive un periodo decisamente diverso con la sua ex moglie.

Fabrizio dice grazie a Nina per avergli donato “la cosa più bella” della sua vita: si tratta di Carlos, il loro unico figlio. “E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo”, continua Corona in una lunga dedica. Nel nuovo numero di "Chi", in edicola, Corona racconta il suo ultimo periodo di detenzione domiciliare. E parla anche di quella partita a basket con Carlos, all'aperto dopo anni di chiusura.

Corona vuole cancellare il passato burrascoso con Nina Moric. Tra loro, lo ricordiamo, non sono mancati duri attacchi e colpi bassi. Acqua passata. Tutto è cambiato nell'arco di questi ultimi mesi. E l'ex re dei paparazzi vuole voltare pagina: “Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore”, conclude così il suo messaggio Fabrizio. Condivide poi una serie di foto che li ritrae felici insieme a Carlos. “Uniti e felici”, afferma in una lunga dedica. Tutti e tre insieme appassionatamente. Corona parla di “famiglia”. Ed ecco una nuova serenità ritrovata.

