Belen Rodriguez partorisce Luna Marì, cosa le dice Fabrizio Corona

Giorgia Peretti 13 luglio 2021 a

a

a

Belen Rodriguez è mamma bis, il 12 luglio è nata la sua secondogenita Luna Marì, la figlia avuta dal suo attuale compagno Antonino Spinalbese. Migliaia i messaggi di auguri arrivati sull’account Instagram della showgirl argentina, tra i commenti dei fan si scorge anche quello di una vecchia conoscenza della modella: Fabrizio Corona. Infatti, tra coloro che hanno voluto omaggiare i neogenitori c’è anche l’ex re dei paparazzi, ex fidanzato storico di Belen Rodriguez. Un amore giovanile e folle che ha visto protagonista "Belu" nelle copertine dei giornali di gossip nei suoi primi anni italiani. Ad ogni modo gli anni di distanza non sembrano aver intaccato il forte legame tra loro.

A testimoniarlo l’Instagram story, che Corona ha pubblicato sul suo profilo ufficiale, in cui si congratula con la 36enne per la nascita della bambina. “Auguri gorda, Benvenuta Luna”, così l’ex re dei paparazzi ha voluto esprimere la sua vicinanza a "Belu" per il lieto evento, re-postando la foto del piedino della neonata e taggando mamma Belen e papà Antonino. Insomma, non è una novità il supporto reciproco, tra i due c’è un affetto speciale che continua anche se le loro vite hanno preso strade diverse. Infatti, proprio qualche mese fa, quando l’ex agente ha fatto ritorno in carcere (misura che poi è stata revocata concedendogli gli arresti domiciliari, condizione in cui si trova tuttora), la bella argentina lo ha difeso a spada tratta, certa che nei confronti di Corona sia in corso un accanimento giudiziario.

"Come si può essere così negativi?", la madre gela Belen e i suoi problemi di cuore

Chi invece ha preferito mantenere il silenzio sulla nascita di Luna Marì è Stefano De Martino, ex marito di Belen e padre del primogenito Santiago. Sull’account del conduttore e showman partenopeo non si legge alcun riferimento al lieto evento in casa Rodriguez, ma solo un "mi piace" sotto al post della showgirl. Una reazione che sta facendo discutere il popolo del web, in molti ipotizzano un cortocircuito tra De Martino e la modella, visto i recenti tira e molla tra i due, terminati poco prima dell’inizio della storia d’amore con il parrucchiere 25enne. Un silenzio eloquente, dunque, quello dell’ex marito che, tuttavia, non esclude una telefonata lontana dal clamore social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.