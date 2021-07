Fabrizio Corona dice tutto su Malika Chalhy: “Approfitta di voi, i benpensanti tacciono”

05 luglio 2021 a

a

a

La storia di Malika Chalhy e gli acquisti di una Mercedes Classe A da 17 mila euro e di un french-bulldog da 2.500 euro sono finiti sulla bocca di tutti. La 22enne, che aveva raccontato di essere stata cacciata di casa in quanto lesbica, ha raccolto circa 150mila euro dalle donazioni di persone che sicuramente pensavano che i loro soldi sarebbero stati spesi in modo diverso e non per lussi inutili e vizi.

"Truffa aggravata" chi vuole portarla in tribunale, si mette male per Malika

Tra coloro che hanno smascherato l’ipocrisia di Malika c’è anche Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi ha rilanciato sul proprio account Instagram il video di una sua amica Vanessa May, aggiungendo che “nel marasma di questi giorni, finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Condivido tutto. Tutto quello che i benpensanti non dicono”. Il video della May è un duro attacco a Malika: “Non so in quanti vedrete questo video, io odio terribilmente le ca**ate. Non è più lecito, non è più consentito leggere stron**te. Malika, la raccolta fondi, un nuovo Mercedes, un french-bulldog acquistato a 2.500 euro, un cane. Potevi andare in un canile, ti prendevi un bel trovatello ed era il regalo più bello che potessi farti. Ragazzi io lo dico per voi, aprite gli occhi vi stanno prendendo per il c**o. A me non interessa fare raccolte fondi, io ho il mio Ferrari parcheggiato qua sotto, io sto in hotel. Ma aprite gli occhi non permettete a questa gente di approfittare di voi”. L’eco mediatica del caso è stata fortissima e in tanti faranno maggiore attenzione in futuro sulle donazioni.

Malika Chalhy, il fratello la sbugiarda: ecco la verità sul coming-out

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.