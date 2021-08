Cosa dice affacciata al finestrino, Madonna saluta la Puglia

22 agosto 2021 a

«Ciao Puglia, ciao Italia...». Con queste parole pronunciate dal finestrino del treno storico della Fondazione Ferrovie dello Stato, la popstar Madonna lascia la Puglia, dove è arrivata alcuni giorni fa e dove ha festeggiato il suo 63esimo compleanno, il 16 agosto, in un lussuoso resort di Savelletri, nel comune di Fasano in provincia di Brindisi.

Madonna ha postato un video sul suo profilo Instagram che la ritrae al suo arrivo alla stazione di Fasano dove le viene donato un mazzo di rose, assieme al suo giovane fidanzato, il 26enne ballerino Ahlamalik Williams. I due salgono sul treno dove alcuni chitarristi suonano per accoglierli. Mentre il treno storico corre sui binari, a bordo, col sottofondo di una canzone napoletana cantata da Claudio Villa, Madonna si esibisce in diverse pose e infine si affaccia al finestrino per salutare la Puglia e l’Italia.

