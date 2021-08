Roberto Bolle, il video in costume fa svalvolare le fan. Anche quelle vip

22 agosto 2021 a

a

a

Un fisico perfetto, quello di Roberto Bolle, tornito da anni di allenamento per diventare uno dei ballerini più famosi e apprezzati del mondo. L'Étoile del Teatro alla Scala di Milano e "principal dancer" dell'American Ballet Theatre di New York ha postato su Instagram foto e video dei suoi giorni di vacanza che hanno fatto svalvolare schiere di fan, anche quelle vip.

Video su questo argomento Sbanca all'Arena la coppia d'oro Netrebko-Eyvazov in Turandot TMNews

"Oggi ultimo giorno di vacanza. Domani è già tempo di tornare in sala ballo che i prossimi impegni sono vicini! Vi lascio ancora qualche immagine vacanziera prima di cambiare registro. Ci vediamo presto a Milano!" scrive il ballerino postando foto di gite in barca, allenamenti in palestra e soprattutto due video in cui appare in una piscina a picco sul mare che scatenano l'ovazione delle follower più accanite. Come la conduttrice tv Andrea Delogu che inscena una singolare chiamata d'emergenza.

Video su questo argomento Giornata della danza, Roberto Bolle: amatela, è scuola di vita TMNews

"Pronto è il 118? Avrei bisogno di un'intervento d'urgenza, il cuore mi si è bloccato. Come dice? Che cosa stavo facendo mi chiede? Ho aperto instagram e mi è apparso un post di Roberto Bolle. Ah, dice che per colpa sua avete le linee intasate? ALLORA LO DENUNZIO ALLA POLIZIA DEGLI INFARTI!", scherza la Delogu. Tra le miriadi di cuoricini riversati sul post di Bolle spiccano, tra gli altri, quelli della etoile Eleonora Abbagnato, altra leggenda della danza, e Frida Bollani, figlia dei musicisti Stefano Bollani e Petra Magoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.