La Branchetti fa boom, perché Mediaset salva Federica Panicucci

Arnaldo Magro 21 agosto 2021 a

a

a

La presunzione che la dirigenza Mediaset possa addirittura aver dato seguito a ciò che noi suggerivamo, non è in qualche modo riscontrabile. Limitiamoci allora ad analizzare ciò che, forse, rientra solamente nell’alveo delle pure coincidenze. Quanto meno, la direzione di Cologno, negli ultimi tempi, si è presa la briga di analizzare i dati d’ascolto della rete ammiraglia. Fa piacere, dunque, che il programma «Morning news» su Canale5 possa godere di un meritato prolungamento nei palinsesti del Biscione. Avrebbe dovuto terminare la sua esperienza il 3 settembre e invece, grazie anche agli ottimi risultati ottenuti da Branchetti & Co., verrà ulteriormente prolungato.

Pare che nel momento in cui sia stata comunicata la decisione a Federica Panicucci, teorica titolare della conduzione autunnale, quest’ultima abbia avuto una sorta di mancamento. Che non la prendesse bene, per chi un po’ la conosce, era più che prevedibile. Qualcuno dice fosse furibonda. Qualcuno suggerisce malignamente che fosse proprio quello, l’obiettivo dei vertici.

Una puntata di "Morning News", che di media veleggia sul 15%, costa non più di 3mila euro. Tutto compreso. Roba da tivù locale per un colosso come Mediaset, abituato a spendere 10 volte tanto durante la stagione invernale. Poca spesa, tanta resa. Ora è l’unica cosa che conta a Cologno. Ritrovandosi a casa e per caso, una gallina dalle uova d’oro, perché non sfruttare a pieno il Magic Moment della giornalista romagnola?

Video su questo argomento Federica Panicucci da urlo. Le riprese che fanno impazzire i fan

Di chi sia il merito di tanto successo non è dato sapersi. Di certo sono molti i direttori ora, tra Milano e Roma, a gonfiare il petto: «La Branchetti l’ho voluta io»; «L’ho scelta io»; «L’ho inventata io». Il tutto a riprova del fatto che il successo ha come sempre mille padri, mentre l’insuccesso rimane solitamente orfano. Per qualche dirigente la fortuna esiste per davvero. Come si potrebbe altrimenti spiegare, il successo ottenuto dagli altri?



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.