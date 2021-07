Mediaset, cambio di programma, arriva Simona Branchetti. Piersilvio Berlusconi copre gli errori

Arnaldo Magro 21 luglio 2021 a

Verrebbe da dire «meglio tardi che mai». Mediaset si è accorta solo sul finire di luglio, che le manca uno spazio informativo nella fascia mattutina e ripiega in tutta fretta e furia. Ad accorgersene, pare sia stato l'editore Piersilvio Berlusconi in persona.

Le reti concorrenti del resto, non hanno mai staccato la spina ed hanno anzi, continuato ad informare su virus e beghe politiche varie. Sul 5 invece, il nulla. Una assenza di informazione sulla rete ammiraglia del Biscione, che in effetti poco si spiegava guardando da casa. In realtà, pare che qualcuno, abbia provato a rimarcare la presenza, di un canale di all news, già in seno a Mediaset. Uscita non proprio «ben gradita». Anche perché il canale, nulla ha a che vedere, con ciò che l'editore invece si immagina. Ecco dunque la riunione fiume di giovedì e la prima bozza di progetto.

Il ripiego messo in campo in realtà, non sembra affatto tale, anzi. Al timone di queste due ore di diretta ci sarà la bella ma soprattutto brava, Simona Branchetti. Giornalista nota ed in forze da anni, ai tg delle reti Mediaset. Una sorta di «Mattino cinque estate» bello e buono dunque. Che sia solo un esperimento a tempo o qualcosa di più in prospettiva? Come avrà preso la notizia Federica Panicucci, non è dato sapersi. La prima di «Morning News» andrà in onda lunedì 26, alle 8.45. Il tutto sarà a cura Siria Magri, già condirettore di Videonews. Ad maiora.

