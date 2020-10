Mattino Cinque, lo scoop da Federica Panicucci: "Flavio Briatore è ancora innamorato di Elisabetta Gregoraci"

Giada Oricchio 24 ottobre 2020 a

Scoop a “Mattino 5”, il programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Giuseppe Vecchi. Nello spazio dedicato al GFVip 5 sono piovute rivelazioni. Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di Elisabetta Gregoraci: "era disposto a farle ponti d'oro per tornare insieme" e Guenda Goria sta per essere travolta dal ciclone Telemaco che non ha gradito alcune dichiarazioni.

La bella Federica Panicucci gestisce lo spazio dedicato al GFVip 5, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver sottolineato più volte che la redazione di “Mattino 5” ha cercato con insistenza gli avvocati della Gregoraci senza aver risposta ed essere disponibile a dar loro voce in qualsiasi momento, il primo tema caldo è Elisabetta Gregoraci, in nomination con Dayane Mello e Maria Teresa Ruta e nell’occhio del ciclone per flirt presunti dentro o fuori la casa. L’amica Arianna David, accusata da Flavio Briatore di essere in cerca di visibilità, ha dimostrato di essere davvero amica della Gregoraci leggendo alcuni messaggi recenti con la gieffina. Anche la sorella della conduttrice calabrese su Instagram ha fatto una parziale marcia indietro riconoscendo a Arianna David lo status di “conoscenza cordiale”.

Amici e famiglia di Elisabetta si sono indispettiti con l’ex Miss Italia perché ha rivelato che Briatore è talmente innamorato dell’ex moglie da voler tornare con lei a ogni costo. Questa mattina, il direttore Riccardo Signoretti ha confermato la versione della David: “E’ vero, la scorsa estate Elisabetta e io stavamo presentando un concorso di bellezza e lei mi disse che lui era ancora innamorato e che era disposto a farle ponti d’oro per tornare insieme, ma lei aveva risposto che era troppo tardi, che l’aveva trascurata a lungo ed era tardi. Adesso dicono che Arianna è bugiarda ma non è vero”. Il direttore di “Nuovo” ha sottolineato: “La Gregoraci è più tutelata di altri concorrenti, se volessimo scoperchiare la sua carriera ne avremmo da dire. Magari non le importa cosa si dice di lei? No, perché amici e avvocati sono già allertati. Mi chiedo solo: la dama di Monte Carlo che necessità aveva di fare il Grande Fratello?”.

Signoretti è un fiume in piena: “Stasera entrerà in casa Stefano Bettarini e posso dire che con Elisabetta Gregoraci c’è stata una bella amicizia e qui mi fermo. Entra come disturbatore, non come concorrente. Dayane Mello è una sua ex, mentre con Elisabetta c’era una profonda amicizia a Buona Domenica, ho visto quanta complicità c’era tra loro due, la vedevamo tutti. Era il 2005, l’edizione con Paola Perego quando saliva sul toro meccanico, ricordate? Anni movimentati. Che ci fosse un bel feeling tra lei e Bettarini era palpabile, poi circolava una voce che Elisabetta ha smentito in diverse occasioni. Ci sarebbe stata anche una cena, immortalata da alcune foto e credo ci fosse anche l’amica Micaela, ma la Gregoraci smentì. disse che erano a due tavoli diversi”. In collegamento, Fulvio Abbate, ex concorrente del GF, è ricorso a un motto popolare per asfaltare Elisabetta: “Per lei vale il proverbio: andarono per suonare e finirono per essere suonati. Per lei le cose non sono andate nel migliore dei modi, non come aveva immaginato la dama di Monte Carlo, è venuto fuori un profilo egoista e il pubblico semplice non le perdona di aver illuso Pierpaolo. Poi ha sempre questo modo di reagire alle critiche come se fosse lesa maestà, come fosse davvero Cleopatra”. Fulvio Abbate ha regalato un’anticipazione su Guenda: “Ho ricevuto un messaggio in privato da Telemaco (Dell’Aquila, il manager che frequenta Guenda, nda) e credo che nelle prossime ore accadranno cose molto problematiche. Credo che Telemaco si sia infastidito da alcune considerazioni fatte da Guenda, aspettiamoci un polverone da questa vicenda. Anche il padre ha parlato di un comportamento disfunzionale di Guenda”. In realtà, Amedeo Goria a “Pomeriggio 5”, ha detto: “Con me è bellicosa e bipolare con gli uomini che frequenta. Con sua madre non si arrabbia, io sono il suo capro espiatorio. Non racconta che sparisce” e Signoretti ha sganciato un’altra bomba: “Guenda non ha rovinato nessuna famiglia, Telemaco è separato. Però manca un pezzo a questa storia, cioè bisogna indagare su come e quando Telemaco ha conosciuto Guenda. E va approfondito se ha avuto o no un flirt con Maria Teresa in passato”. Pure il direttore di "Novella2000" Roberto Alessi a "Pomeriggio 5" aveva insinuato che Maria Teresa Ruta e Telemaco avessero avuto più di una conoscenza lavorativa.

