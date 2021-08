Quanti soldi ha chiesto? Signorini contro Raz Degani, scontro totale

Francesco Fredella 18 agosto 2021 a

Opinionisti e concorrenti: si accende la macchina del Grande Fratello Vip. La Bruganelli (moglie di Bonolis) e la Volpe (ex concorrente del Gf Vip ed ex volto di Tv8) stanno per approdare in studio. Ma per il nuovo Grande Fratello Vip Signorini sta pensando anche ad un fuoriprogramma: altre due opinioniste, persone della giuria popolare. E la notizia viene confermata da Andrea Palazzo, autore del Gf Vip, sulle pagine di Chi. “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”, si legge sul settimanale diretto da Signorini.

Grande Fratello vip, "se funziona si allunga". Berlusconi jr promuove il reality di Signorini

Cresce l’attesa per l’arrivo della Bruganelli sulla poltrona occupata, fino alla scorsa edizione dalla Elia. “Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me. Il Grande Fratello Vip? È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”, aveva raccontato la moglie di Bonolis commentando il suo arrivo su Canale5.

Ma le polemiche non mancano alla vigilia della prima puntata. Raz Degan, secondo rumors, sarebbe stato attenzionato come uno dei possibili concorrenti. Trattativa saltata. Lui frena e attacca così: “Casa piena di spazzatura. Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news….passiamo avanti“. Signorini risponde e lo gela. “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset” – fa sapere Alfonso Signorini sul settimanale Chi – “Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa”. E volano gli stracci. Il conduttore del Gf Vip, che lo scorso anno ha visto uno share pazzesco, difende quel gioiellino di reality desiderato da molti vipponi per rimettersi in carreggiata o per fare cassa.

