Grande Fratello vip, "se funziona si allunga". Piersilvio Berlusconi promuove il reality di Alfonso Signorini

Si ricomincia. Le telecamere della casa più spiata d'Italia stanno per accendersi di nuovo e dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti di Canale5 vengono svelati nuovi dettagli. Il Gf vip di Alfonso Signorini, reduce da due stagioni di successo assoluto, viene riconfermato da Mediaset. Andrà in onda sempre su Canale5. Sono previste 21 puntate: 13 al lunedì e 8 al venerdì. Ma se dovesse andare bene come lo scorso anno il reality potrebbe allungarsi. “Se funziona, si allunga la durata a data da destinarsi”, ha dichiarato Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti. E subito dopo, quando si concluderà la messa in onda del GF Vip, inizieranno i reality show La Talpa e L’Isola dei Famosi.

Capitolo data di partenza. Al momento non c'è ancora, ma potrebbe essere tra il 15 settembre e i primi di ottobre. Un restyling arriva anche per quanto riguarda gli opinionisti: non ci saranno Pupo e la Elia, arrivano Sonia Bruganelli - moglie di Bonolis - e Adriana Volpe. Pupo ha deciso di abbandonare per un motivo molto semplice: vuole dedicarsi alla musica, ai concerti Live che mancano da troppo tempo. La Elia, invece, non sarebbe stata riconfermata da Mediaset probabilmente (ma si tratta di un'indiscrezione) per le sue sfuriate. E al suo posto arriva proprio la Volpe che con la Elia ha avuto molti attriti. Sembra la legge del contrappasso dei gironi danteschi, proprio così.

Capitolo due, i vipponi. Signorini sta andando avanti a ritmo serrato con i provini: tanti vorrebbero entrare nella casa. Autocandidature e appelli, come quello di Ilaria Galassi - ex volto di Non è la Rai. Ma per adesso il cast non è al completo.

