Gf Vip, tutto pronto per la nuova stagione con Alfonso Signorini al timone. Le anticipazioni su concorrenti e opinionisti

Ormai manca poco più di un mese all’inizio dell’edizione del 2021 del Grande Fratello Vip, reality show che per la terza stagione consecutiva sarà condotto da Alfonso Signorini. Sulle reti Mediaset è in già stato mandato in onda il primo promo ufficiale in cui si vede il conduttore interpretare il Gigio Donnarumma, portiere dell’Italia e miglior giocatore di Euro2020. “Da questa porta non passa nessuno, almeno per ora” le parole di Signorini per lanciare la trasmissione di Mediaset, in uno scenario che ricorda quello di un campo da calcio.

Accanto al direttore di Chi saranno presenti come opinioniste fisse Adriana Volpe, reduce dal successo della trasmissione Ogni Mattina in onda su TV8, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, nota per le sue foto e i lussi messi in mostra su Instagram che da anni la mettono al centro delle critiche degli haters per l’eccessiva ostentazione. Ma veniamo ai probabili concorrenti, rivelati da Davide Maggio. Nella lista troviamo Soleil Stasi, Sandra Milo, Giovanni Ciacci, Francesca Cipriani, Jeda (il compagno di Vera Gemma), Nina Moric, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), Pamela Prati, Jo Squillo e Manuel Zardetto, ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Oltre a questi big Signorini ha anche preso una decisione inedita: nella casa del Gf Vip ci saranno anche tre principesse etiopi, eredi della dinastia dell’ultimo imperatore del paese africano, Hailé Selassié. L’altro rumors riguarda Totò Schillaci, ex attaccante della Nazionale italiana la cui presenza è ancora da confermare. Si prepara una stagione col botto.

