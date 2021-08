Al Bano riscende in pista a Ballando: "Lo rivuole Milly Carlucci". Dove finisce la figlia Jasmine

Giada Oricchio 17 agosto 2021 a

Un mese e la televisione riapre i battenti. Via al "Grande Fratello Vip", a "Tu Sì Que Vales", "Amici" e "Ballando con le Stelle". Il programma di Milly Carlucci è quello che desta maggior interesse per il cast: chi scenderà in pista nella nuova edizione? Secondo un’anticipazione di “Dagospia” potrebbero esserci l'ex calciatore Fabio Galante, Federico Fashion Style, Sabrina Salerno e Al Bano, fatto fuori a sua insaputa da “The Voice Senior” per accogliere la divina Orietta Berti. Si legge sul sito, per mano di Giuseppe Candela: “Quest'ultimo ha già partecipato al programma come ballerino per una notte con Romina Power. Si tratta di un nome "sovraesposto" ma anche molto amato dal pubblico over, già coinvolto dalla Carlucci a Il Cantante Mascherato”.

Fuori da The Voice? Ma Al Bano conquista un altro palco Rai da conduttore

Anche un altro membro della famiglia Carrisi non dovrebbe rimanere a digiuno catodico. La lanciatissima Jasmine, nata dall’amore di Al Bano con Loredana Lecciso, ha il pallino del mondo dello spettacolo: balla, canta e presenta. Sempre sul sito di D’Agostino si legge: “Stando alle nostre fonti negli ultimi giorni avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5. Di cosa si tratterà?”.

