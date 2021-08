Il dramma di Jasmine Carrisi, positiva dopo il vaccino. "Febbre alta e tosse, ora è segregata", lo sfogo di papà Al Bano

03 agosto 2021 a

Una notizia che ha sconvolto casa Carrisi quella che ha per protagonista Jasmine, fgilia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane, cantante e showgirl in rampa di lancio, ha infatti contratto il coronavirus nonostante la prima dose di vaccino. Jasmine Carrisi, 20 anni, è ora in isolamento a casa. Al Bano ha commentato la notizia in prima persona svelando il particolare, non da poco, del contagio con il Covid 19 avvenuto dopo che alla figlia era stata somministrata una dose di vaccino. Le conseguenze, senza questa difesa che non avrebbe comunque impedito il contagio, sarebbero state peggiori, dice il Leone di Cellino San Marco.

“Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il Covid. Sto veramente una me**a, sto malissimo. Però passerà, spero presto”, ha fatto sapere Jasmine. La ragazza avrebbe manifestato diversi sintomi della malattia destando così sospetti di un contagio anche se era stata vaccinata. Il messaggio di Al Bano non nasconde l'amarezza e lo sconforto per l'accaduto, sia per le condizioni della giovane figlia sia per l'isolamento forzato al quale ora è costretta.

“Jasmine non sta bene. L’abbiamo dovuta segregare e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po’ di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus. Se non avesse fatto neanche la prima chissà come starebbe oggi, è dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla”, scrive Al Bano. Insomma, sintomi rilevanti come febbre alta e tosse nonostante la giovane età e la prima dose di vaccino.

Il cantante resta comunque un promotore della vaccinazione, unica arma contro il Covid secondo Al Bano. “Il vaccino è la salvezza dell’umanità. Leggo che alcuni no-vax, dopo essere stati colpiti dal virus, ora fanno appello a vaccinarsi. Ognuno è libero di vivere e morire come gli pare e piace però questo non può influenzare l’andamento dell’umanità. Tutte le precauzioni che servono ad allontanare il virus vanno prese, vanno fatte e vanno rispettate", è l'appello del cantante.

