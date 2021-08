Al Bano Carrisi fuori da "The Voice" conquista un altro palco Rai

Giada Oricchio 15 agosto 2021 a

Al Bano Carrisi non resta mai senza voce. Il leone di Cellino San Marco, come lo soprannominò per la prima volta Simona Ventura, è stato escluso a sorpresa da “The Voice Senior”, lo show condotto da Antonella Clerici e programma rivelazione dell’anno scorso, a favore della lanciatissima e sempreverde Orietta Berti. Un colpo per Al Bano, che è rimasto spiazzato, ma il risarcimento di mamma Rai è stato pressoché immediato.

Secondo “Tv blog.it”, l’artista pugliese prenderà il posto dell’attore Sergio Rubini e condurrà “La notte della Taranta” il 28 agosto a Melpignano. La kermesse sarà trasmessa su Rai1 in differita il 4 settembre alle ore 22:30. Si legge sul sito: “Per la conduzione del Concertone evento-simbolo dell’estate salentina sembrava esserci in pole un altro big dello spettacolo italiano, ossia Massimo Ranieri, ma alla fine la scelta (riparatrice per Rai1?) pare sia ricaduta sul pugliesissimo Al Bano. Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, dovrebbe essere Patti Smith l’ospite musicale di punta”.

