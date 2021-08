Chiara Ferragni, la mamma Marina Di Guardo sventola alle Eolie: in bikini così a 59 anni

Giada Oricchio 12 agosto 2021 a

E’ l’estate delle mamme delle dive nostrane. Marina Di Guardo “sfida” Ofelia Castorina a colpi di bikini. Precisiamo subito che non c’è alcuna gara effettiva, ma è difficile non notare che su Instagram, Marina, mamma di Chiara Ferragni, e Ofelia, genitrice di Diletta Leotta, non temono di mostrarsi in costume da bagno anche perché non pagano il pedaggio al passare del tempo: aspetto levigato, smaltato, perfetto come solo una statua di cera di Madame Tussauds.

La Di Guardo ha postato una doppia gallery in costume da bagno al largo delle Isole Eolie facendo il pieno di like, mentre la Castorina è stata immortalata dalla figlia in barca davanti alle coste siciliane. Le figlie le mostrano orgogliose. Un successo per entrambe, anzi per quattro.

