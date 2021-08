Gaffe sulle conchiglie, Chiara Ferragni scatena l'ira dei sardi

11 agosto 2021 a

Le regalano un cofanetto di conchiglie raccolte sulle spiagge della Sardegna. Chiara Ferragni non ci pensa su due volte: ringrazia e pubblica una story su Instagram.

Subito dopo, però, l'influencer da milioni di follower viene travolta dall'ira dei sardi che la criticano per non aver condannato la raccolta delle conchiglie dalle spiagge. Esplicito il post pubblicato sulla pagina Facebook "Sardegna rubata e depredata": "Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia....Ma dall'alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un'occasione persa per #chiaraferragni". Così l'influencer, resasi conto della gaffe, è stata costretta a rimuovere la story dai social. Ma ormai la frittata era fatta...

