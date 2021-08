Chiara Ferragni, "che è successo al lato B". La nuova foto in costume e i fan si arrabbiano

Giada Oricchio 11 agosto 2021 a

Cosa è successo al lato B di Chiara Ferragni? Lievitazione post partum, Photoshop o sfottò di marketing dell’imprenditrice digitale? Le grandi domande sotto l’ombrellone agostano riguardano il fondoschiena della moglie di Fedez.

La coppia è in vacanza in Costa Smeralda in Sardegna e da qualche giorno, la Ferragni sta pubblicando sull’account Instagram da oltre 20 milioni di follower alcuni scatti osé focalizzati sulle chiappette sode e decisamente più gonfie rispetto al passato. Ben tre scatti in cui richiama l’attenzione dei seguaci sul particolare che tanto particolare non è. Viene il sospetto che sia un’operazione studiata a tavolino soprattutto a giudicare dai like: da oltre 500.000 a quasi 900.000 sotto ciascuna foto.

Chiara Ferragni, “in arrivo il terzo”. Il dettaglio hot della foto con Fedez fa impazzire i fan

In particolare, l’ultima immagine in cui bacia appassionatamente il marito appare ritoccata: lato B troppo grosso rispetto al resto del corpo, quasi sproporzionato. In attesa di risolvere il mistero, i fan si spaccano: qualcuno ironizza su una prossima terza gravidanza, qualcuno crede sia un “regalo” della secondogenita Vittoria, nata il 23 marzo scorso, altri si interrogano preoccupati e altri ancora la bacchettano per l’uso fuori controllo di Photoshop e per la volgarità del messaggio. Soprattutto perché “sei una mamma e non ne hai bisogno”.

