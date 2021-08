Diletta Leotta senza Can Yaman. Chi spunta dietro alla foto pazzesca in bikini

09 agosto 2021 a

Estate in famiglia per Diletta Leotta con mamma Ofelia Castorina e papà Rori, senza Can Yaman. La conduttrice di Dazn ha pubblicato un selfie sul suo account Instagram scrivendo “estate in famiglia”. Con lei in barca ci sono il padre e la mamma. Ad attirare l’attenzione dei follower, oltre il florido seno della Leotta rigorosamente in primo piano con consueto corollario di commenti pecorecci, è stata la posa statuaria della madre. Statuaria nel senso che sembra proprio marmorizzata in una posa plastica. Se il padre è seduto con semi naturalezza, piedi penzoloni e cane in mano, la bella Ofelia è imbalsamata con una gamba in una posizione strategica di trequarti con il viso alto e lo sguardo a fissare un punto lontano e fisso nel vuoto. Cristallizzata al pari delle trasparenti acque siciliane.

Dal quadretto però manca una persona che sembrava ormai di famiglia visto che a giugno Can Yaman conobbe i parenti di Diletta, gesto ricambiato dalla showgirl con 15 giorni in Turchia dove ha conosciuto la mamma di lui e tutti i suoi amici e dove spesso è stata tirata via dall’attore in modo spiccio davanti ai fotografi. Vacanze che, secondo numerose indiscrezioni, sarebbero state fatali alla coppia: da quando sono tornati in Italia stanno trascorrendo le ferie separati. Diletta tra la Sardegna e Monte Carlo, Can tra la Puglia e la Campania. L’ufficialità della rottura di un amore in cui pochi hanno creduto non c’è, ma il profumo di fiori d’arancio si sente ancora meno di prima. E per il bell’attore turcomanno c’è anche un altro”dolore” all’orizzonte: la fiction Sandokan di cui è il protagonista sarebbe bloccata in attesa dei fondi europei per il cinema.

