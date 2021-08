Doppio scoop di Chi su Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo: figlio in arrivo e la nuova fiamma

Giada Oricchio 03 agosto 2021 a

a

a

In attesa che nevichi ad agosto, Gigi D’Alessio diventa di nuovo padre e l’ex storica Anna Tatangelo esce allo scoperto con il nuovo fidanzato. Il doppio scoop è del settimanale Chi, che nel numero in edicola da mercoledì 4 agosto, pubblica in esclusiva le fotografie delle nuove vite di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano e coach di “The Voice Senior” sarà padre per la quinta volta: la fidanzata Denise, 26 anni più giovane, tenuta a lungo al riparo dai riflettori, è incinta e diventerà madre in autunno. Gigi ha avuto tre figli dalla prima moglie, uno da Anna e adesso un altro fiocco rosa o azzurro. Un terzo inizio con il piede sull’acceleratore per D’Alessio anche se lady Tata, criticata per anni e giudicata una sfascia famiglie, non è rimasta ferma a guardare. Dopo le numerose indiscrezioni di questi mesi, si è lasciata fotografare mentre scambia baci e carezze con il fidanzato Livio Cori, professione musicista.

