The Voice Senior, Al Bano frustrato per la mancata conferma: non ho capito il motivo

Giada Oricchio 03 agosto 2021 a

a

a

Al Bano resta senza voce, quella di “The Voice Senior”, il programma musicale condotto da Antonella Clerici su Rai2 e autentica rivelazione dopo i mezzi flop della versione classica. Il leone di Cellino San Marco e la figlia Jasmine erano tra i coach, ma non sono stati confermati per la nuova edizione (al via il 19 novembre 2021) a favore della lanciatissima Orietta Berti, la cui barca va che è una meraviglia anche alla luce del successo del tormentone estivo “Mille” con Fedez e Achille Lauro. Al Bano ha affidato al Corriere della Sera la sua delusione: “Mi piacerebbe sapere il motivo, non l’ho capito. Il programma andava benissimo” e non è mancata una frecciatina: “La decisione comunque è loro, se l’hanno ritenuta giusta complimenti. Sono stati loro a invitare mia figlia e lei ha accettato, mi dispiace perché ci siamo divertiti moltissimo”.

Il nemico degli juventini perde la carica: retrocessione in Rai per Varriale

L’ugola d’oro risparmia solo l’amica Orietta: “Nulla da dire, è una grande professionista, la conosco da una vita e abbiamo fatto un sacco di cose insieme, è la dolcezza in persona”. Al momento non ci sono certezze sugli altri insegnanti anche se Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio sembrano esser stati confermati.

A Capri Briatore si fa un selfie con la Gregoraci. Fan scatenati: "Ritornate insieme!!"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.