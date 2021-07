Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle: pronto il tradimento e il passaggio ad Amici 21

Giorgia Peretti 29 luglio 2021 a

a

a

Aria di cambiamento per Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci del sabato sera di Rai 1 non potrà contare sulla presenza di Raimondo Todaro nella prossima stagione. Il ballerino, volto di punta della trasmissione, ha ufficialmente deciso di lasciare il programma. L’annuncio, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale spiazza tutti, in un momento in cui la produzione ha dato il via ai lavori per ripartire con lo show il prossimo settembre. Nel post, Raimondo scrive: “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”. Poi la rottura: “Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

Scardina e la Buccino: ecco cosa c'è dietro la rottura. La spifferata di Signorini

Insomma, un legame durato 16 anni, nei quali il ballerino di latino ha portato a casa ben 5 vittorie con Fiona May, Veronica Oliver, Elisa di Francisca e Giusy Versace. Resta ancora da capire a quali “nuovi stimoli” Todaro si riferisca, Ballando con le Stelle di certo non è l’unico programma di punta del prossimo autunno. Da qui l’ipotesi di una cattedra ad Amici 21, dove il ballerino è già apparso nell’ultima edizione in veste di giudice occasionale. Che fosse un test per sondare il “sentiment” dei fan del programma? Di fatto, la sua figura è stata da subito molto apprezzata dal pubblico grazie anche alla prossimità e all’empatia dimostrata ai concorrenti del talent show di Maria De Filippi. Per il momento sarebbero solo voci ma il cambio casacca non sarebbe una novità, già Natalia Titova nel 2015 aveva ricoperto il ruolo di insegnate di latino-americano ad Amici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.