I social smascherano le bugie dell'influencer. Il posto in business class? Le falsità dei miti di Instagram

La differenza tra Instagram e la realtà è sempre più ampia e spesso i fan prendono di mira gli influencer dei social quando esagerano nell’ostentare le ricchezze e la loro vita da nababbi. Dall’estero arriva la notizia riguardante Oceane El Himer, 27 anni, nata a Bordeaux (Francia): la ragazza ha postato una foto nella cabina della business class di un volo da Dubai a Monaco, ma poi è stata immortalata nel suo posto in economy, seduta tra i “normali” passeggeri.

“Next stop - Monaco Je fly toute la night", “In volo tutta la notte fino a Monaco” la didascalia del post della francese, che però è stata prontamente sbugiardata da un fan, che l’ha riconosciuta e ha scattato l’istantanea, postandola poi su Twitter: “Oceane El Himer in economy lol”. Non ci sono dubbi riguardo l’autenticità della storia: la ragazza ha gli stessi identici vestiti, con una tuta dai colori sgargianti in entrambe le foto. I commenti si sono scatenati e Oceane è stata costretta ad ammettere la clamorosa gaffe.

