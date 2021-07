Tra Diletta Leotta e Can Yaman è finita: amore al capolinea e vacanze da separati

27 luglio 2021 a

a

a

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati. Dopo le numerose indiscrezioni degli ultimi giorni è Dagospia a confermare la notizia bomba di gossip, con la fine della storia d’amore tra la giornalista e volto televisivo di Dazn e l’attore turco. I due ora proveranno a simulare un ricongiungimento almeno mediatico: in realtà molti hanno sempre dubitato della vera natura del fidanzamento, con Yaman che è stato solo due volte a casa della Leotta ed è stato beccato dai paparazzi in entrambe le occasioni. Casualità?

Video su questo argomento La sirenetta Diletta fa un tuffo perfetto aspettando il campionato

Intanto in questa fine di lui i due stanno passando le vacanze in luoghi separati: lei in Sardegna con gli amici, lui in Puglia. E c’è l’indizio che conferma le voci sulla rottura: da qualche la Leotta non indosserebbe più l’anello di fidanzamento regalatole dall’attore. La storia è ai titoli di coda.

