Rocco Siffredi, la svolta arcobaleno col giovane e famosissimo Vip. Cosa bolle in pentola

26 luglio 2021 a

a

a

Cosa bolle in pentola nel calderone del re del porno Rocco Siffredi? L'abruzzese, attore e produttore a luci rosse di fama mondiale, è stato avvistato in Sardegna in una compagnia di un vip famosissimo che ha creato non poca curiosità.

Bufera su Gene Gnocchi. Battuta su Rocco Siffredi in chiesa: "È blasfemia"

Infatti Siffredi sarebbe al lavoro su un nuovo progetto top secret - non vietato ai minori... - in cui sarebbe coinvolto anche l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, personaggio amatissimo dai social e dal pubblico giovane. A confermare l'indiscrezione sulla inedita collaborazione è stato proprio l'influencer milanese, già visto in Riccanza, che nelle sue storie Instagram ha svelato qualche informazione sul progetto.

"Sei bellissimo..." Mercedesz Henger e Siffredi junior, cosa succede?

Zorzi, imitando una parlata brasiliana e con abiti arcobaleno addosso, ha detto ai suoi follower: "Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale".

Urtis: ora farò una serie Tv, contattato anche da Rocco Siffredi

E Rocco che dice? Dal re dei film per adulti nessun commento, sui social o altrove. Staremo a vedere. I due si sono incorciati nel recente passato una sola volta, in occasione di una puntata del format di Zorzi, Il Punto Z. In quell'occasione l'ex gieffino aveva intervistato il Rocco nazionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.