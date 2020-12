"Sei bellissimo..." Mercedesz Henger e Siffredi junior, cosa succede?

09 dicembre 2020 a

Mercedesz Henger non ha mai visto un film (hard) di sua madre. E lo racconta, senza filtri, a Vanity Fair in un’intervista doppia con Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi, astro nascente della tv. “Una cosa e essere consapevoli di quello che fa, un’altra vederlo coi tuoi occhi. E poi so che a mia madre non farebbe piacere”, dice Mercedesz che sta vivendo da anni una storia bellissima con Lucas Peracchi (uno dei personal trainer più gettonati).

Anche il figlio di Siffredi dice di non aver visto suo padre in azione. “Ho visto le cover dei dvd che giravano per casa ma – non me l’ha mai detto – però ho capito che non vorrebbe lo vedessi”, racconta a Vanity.

Entrambi raccontano della loro storia d’amore: felice e appagante. E la Henger esclama: ‘Oh, che patatino!‘, quando Siffredi jr svela di voler fare l’amore solo con la propria donna.

“Sei veramente un bellissimo ragazzo. L’ho detto anche a Lucas, il mio fidanzato. Fai anche il modello, giusto?”, dice Mercedesz. Siffredi jr arrossisce e risponde: “Grazie. Diciamo che ci ho provato, ma non mi piace molto. È noioso”.

