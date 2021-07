Tecla ed Alfa, arriva un nuovo brano. Svolta pop con "Ti Amo Ma"

Francesco Fredella 22 luglio 2021 a

a

a

Prima Sanremo young. Poi ancora il Festival di Sarnremo: sul palco per due anni consecutivi Tecla, giovanissima artista toscana, fa sognare tutti. E lo fa, ad appena 17 con il nuovo singolo 'Ti Amo Ma', che farà da colonna sonora all'estate 2021. Stavolta Tecla collabora con Alfa, che è uno dei giovani cantautori più apprezzati della scena italiana. “L'incontro con Alfa è stata una bella sorpresa - racconta Tecla - Ci siamo trovati subito bene e lavorare con lui è stato divertente. È pieno di energie e idee, sono contenta di aver preso parte a questo progetto, spero in future collaborazioni".

"Matrimonio mentale". Al Bano si confessa: "Mi sono rifatto una vita con la Lecciso, nessuno ci credeva"

Ed anche Alfa parla di “amore musicale” a prima vista. “Io e Tecla ci siamo visti in studio poco tempo fa per lavorare insieme a questo brano e siamo entrati subito in sintonia. Il nuovo brano è nato in un pomeriggio. Sono molto contento perché abbiamo realizzato qualcosa di diverso, Tecla è uscita dallasua 'comfort zone'. Sono certo che collaboreremo nuovamente in futuro". E così Tecla, che è anche attrice, torna sulle scene dopo “L'Urlo di Munch” (un brano di successo). Ad appena 17 anni il pubblico l’apprezzata nelle fiction Rai: 'Vite in Fuga', 'L'Allieva' e ne 'La bambina che non voleva cantare' dove ha interpretato Nada. Per lei le emozioni non finiscono qui.

"Bionda Tinta". Il nuovo singolo di Audino contro il body shaming

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.