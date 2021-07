"Matrimonio mentale". Al Bano si confessa ad Oggi: "Mi sono rifatto una vita con Loredana Lecciso"

Francesco Fredella 22 luglio 2021 a

a

a

"I nostri 21 anni d'amore": Al Bano e Loredana Lecciso felici più che mai. Sono al settimo cielo. E dopo diversi anni arriva una copertina tutta per loro con un posato fotografico bellissimo ed un'intervista imperdibile. E' il settimanale Oggi, diretto da Umberto Brindani, a raccontare la storia d'amore tra il Leone di Cellino e la Lecciso. Una storia che va avanti da 20 anni ed è scandita da momenti bellissimi vissuti insieme a Jasmine e Bido, i due figli della coppia.

L'ultima sorpresa di Celentano a Raffaella: come la ricorda, il video è straordinario





Al Bano e Loredana più uniti che mai. "I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo", dice la Lecciso nell’intervista doppia con Al Bano al settimanale Oggi. Una grande festa per i loro 21 anni d'amore.

The Voice senior senza Al Bano. Lo sfogo, chi ha preferito la Clerici

Ma qual è il segreto della loro felicità? "Il senso della famiglia per noi è imprescindibile. Entrambi lo abbiamo fortissimo. Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli. Poi ci sono l’umiltà e la solidità: siamo stati bravi soldati", puntualizza Carrisi. Che sull’ex moglie Romina Power dice: "Nel 1996 ha scelto la sua vita. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso. Nozze? Siamo già sposati, il nostro è un matrimonio mentale e va bene ad entrambi".

Da uomo a donna, l'indiscrezione sulla tronista di Uomini e Donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.