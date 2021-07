Da uomo a donna, l'indiscrezione sulla tronista di Uomini e Donne

Giorgia Peretti 21 luglio 2021 a

a

a

Tante le novità nel palinsesto autunnale di Canale 5, tra cui quella di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi va in onda da venticinque anni, stesso format, stesso concetto alla base ma nonostante ciò continua a mietere milioni di spettatori per una fascia oraria non scontata. Il segreto? Sembrerebbe quello di evolversi di pari passo alla società, e se quanto emerso dalle prime indiscrezioni lanciate da “Dagospia” anche quest’anno non sembra deludere le aspettative.

Il sito specializzato diretto da Roberto D’Agostino dà la notizia per certa. Sembrerebbe che la conduttrice pavese, in vista della nuova stagione, avrebbe scelto come tronista una persona che “era un uomo, ora è una donna”. Sul portale si leggono ulteriori dettagli: “La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa”. L’identità della donna al momento resta segreta. Dagospia aggiunge che l'edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono Over e trono Classico, quest'ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini.

Il rifiuto clamoroso dopo il gesto della De Filippi: fuoriprogramma al Trono Over

Insomma, se il gossip fosse confermato questo sarebbe l’ennesimo colpaccio per “Queen Mary” sempre al passo con i tempi in una televisione generalista. Non è la prima volta che la De Filippi strizza l’occhio al panorama Lgbt, già nella stagione 2016/2017 era apparso il “Trono Gay”, una sola persona era riuscita a passare le selezioni di Maria, il tronista Claudio Sona. Nessuna replica negli anni seguenti, nonostante il seguito che ebbe il trono con la scelta di Mario Serpa e la conseguente nascita della loro coppia. Insomma, una rivoluzione nella selezione dei partecipanti che sembra raggiungere il suo climax con l’arrivo di una persona che ha affrontato un cammino di transizione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.