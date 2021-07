Guenda Goria e Mirko on the road, qual è il sogno tv

Francesco Fredella 14 luglio 2021 a

a

a

"Con una Panda stiamo girando il Paese on the road": Guenda Goria e Mirko, fidanzati da alcuni mesi, adesso raccontano su RTL102.5 News le emozioni di un viaggio lunghissimo. La loro storia è iniziata diversi mesi fa, subito dopo il Gf Vip di Guenda (a cui ha preso parte con sua madre Maria Teresa). Ora, tra loro sembra andare tutto a gonfie vele.

Guenda Goria e Mirko, la bomba su Temptation Island. "Una prova difficile" cosa c'è dietro?

Qualcuno li vorrebbe a Temptation Island, ma per adesso - Guenda Goria e Mirko - si godono un viaggio on the road con una Panda rossa in giro per l’Italia. "Mi diverto molto a fare cose con Mirko, più lo conosco e più capisco che sarebbe una prova difficile perché molto difficile. Mi piacerebbe un'idea con lui in tv, un reality o Temptation island Vip", racconta Guenda Goria. "La coppia più curiosa? Valentina e Tommaso", rimarca durante il collegamento a RTL102.5 News. Il reality delle coppie viene seguito anche da Guenda e Mirko, che avrebbero qualche problema a partecipare. "Mi metterei alla prova", scherza senza perdere il sorriso Guenda. “Mirko è gelosissimo”. E lui risponde: “Puoi dirlo forte”. Un siparietto simpatico dal quale si nota la forte complicità tra i due, che tornerebbero in tv con un programma tipo “Pechino express”. Lei dice: “Lo faremmo perché ci piace l’avventura, tutto qui”. Ma per adesso, dalla Sicilia, raccontano questo viaggio pazzesco senza telecamere alla scoperta dell’Italia. Sono partiti soltanto con un borsone e tanta voglia di condividere con i followers questa esperienza. Chi guida? “A turno”, dice Guenda. Vanno d’accordo praticamente su tutto: Temptation island potrebbe essere per loro molto insidioso. Meglio lasciar stare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.