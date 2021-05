Guenda Goria e Mirko, la bomba su Temptation Island. "Una prova difficile" cosa c'è dietro?

Francesco Fredella 28 maggio 2021 a

È bastata una vacanza, poi un dolce ed un po' di coccole. Et voilà: il gioco è fatto. Guenda Goria e Mirko Gancitano adesso sono al settimo cielo. In pratica stanno vivendo una storia d'amore bellissima, che va a gonfie vele, ma nasconde tanti retroscena che non erano mai stati raccontati fino ad ora.

Così, in un'intervista bomba a RTL102.5 News, durante Trends& Celebrities, la figlia della Ruta e Amedeo Goria parla di tutto senza freni (ovviamente in collegamento c'è anche il suo fidanzato Mirko). "Eravamo in vacanza a Sharm ed lì che l'ho conosciuto", dice Guenda. Ci pensa Mirko, subito dopo, a puntualizzare come sono andate realmente le cose. "L'ho conquistata con un tortino. Adesso sogno di conoscere sua madre, Maria Teresa Ruta".

Infatti, Mirko ancora non ha avuto modo di presentarsi ai genitori di Guenda. Ma è sicuro di farlo al più presto. "Vorrei conoscerli", precisa. La Goria dice che sua madre l'ha sempre messa in guardia dalle storie d'amore. "Ho avuto uomini più grandi di me. Adesso, per la prima volta, Mirko ha meno anno di me: ne ha 29", dice a RTL102.5 News. Ed è subito scoop sui retroscena dell'incontro. Il fidanzato di Guenda, a quanto pare, è un ragazzo molto romantico: fiori, lettere, canzoni d'amore. Insomma, tutto quello che serve a far sognare una donna. "Sto molto bene con lui", continua.

Ora ci sarebbe un'altra indiscrezione legata alla coppia: un approdo a Temptation island? Forse. O meglio, i fan lo sperano. "Lo farei, lui no. E' geloso", tuona Guenda. E Mirko risponde: "Non so, sarebbe una prova davvero difficile per me".



