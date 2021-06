Amedeo Goria e la confessione hot sulla fidanzata Vera Miales: "La mia virilità..."

Giorgia Peretti 19 giugno 2021 a

Amedeo Goria è nella stagione dell’amore grazie alla nuova compagna Vera Miales. La coppia si è formata qualche mese fa, lui 67 enne, storico cronista e giornalista sportivo, lei modella di origine moldave di 36 anni. L’ex marito di Maria Teresa Ruta si è raccontato in un’intervista per il settimanale “Nuovo” presentando la giovane fidanzata e svelando i retroscena piccanti della loro intimità.

Stando a quanto racconta Goria, i 31 anni di differenza non sembrerebbero influire nella loro relazione: “Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità” confessa il giornalista sportivo. Una passione per niente affatto supportata da “aiutini”, infatti nel corso dell’intervista Goria ha precisato che il suo successo con le donne non arriva dalla scienza o dalla chimica: “Il mio segreto? Non bevo e non uso droghe. Finché avrò voglia di fare l'amore, lo farò”. Poi continua specificando: “Quando sono in giro e vedo una ragazza che mi piace sento dentro di me il forte impulso di conquistarla e di sedurla: questo mi fa stare bene e mi rende felice”.

Non sono mancate le sviolinate alla nuova fiamma, da molti accusata di fingere per cercare popolarità, Goria ha rivelato che Vera Miales sarebbe stata pronta a mettere su famiglia fermo poi essere boccata dallo stesso compagno: “Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”.

Un capitolo chiuso già ai tempi della Ruta dalla quale ha avuto due figli, Guenda e Gian Amedeo. Il matrimonio tra i due sarebbe finito nel 2004 proprio a causa dei continui tradimenti del giornalista. Lui stesso non ne fa mistero: “Amo conquistare le donne. Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!” e se la Miales avesse qualche appunto, Goria la rassicura così: “Non deve essere gelosa e accettarmi come sono. Se una donna è intelligente si possono trovare altre forme di complicità, sono certo che lei saprà gestire la cosa”. Insomma, mai più detto popolare sembra calzare in questa vicenda: il lupo perde il pelo ma non il vizio. Dal canto suo Vera ammette di aver avuto qualche titubanza iniziale ma ora tutto sembra procedere per il meglio, pronta a vivere la loro storia d’amore giorno per giorno.

