Guenda Goria e il suo Mirko pronti per Temptation island vip, nonostante la gelosia

Francesco Fredella 11 giugno 2021 a

a

a

Tutto pronto per una nuova avventura televisiva. Sembra che Temptation island vip per Guenda Goria e Mirko sia ad un passo. Trattativa in corso? Mistero. Ma i diretti interessati si lasciano andare durante un'intervista di coppia su RTL102.5 News. “Sarei pronta a mettermi alla prova”, rivela Guenda. Poi sorride, capisce che potrebbe aprirsi una nuova possibilità in televisione e lancia la palla a Mirko. Prima, però, parla della gelosia di coppia che non sarebbe il vero freno per una partecipazione televisiva di questo genere. “Lui è talmente geloso che chiederebbe il falò di confronto la prima sera”, racconta Guenda Goria.

Video su questo argomento Annalisa esce con il suo tormentone estivo "Movimento Lento" | VIDEO





Le presentazioni in pompa magna sono già state fatte. Mirko ha conosciuto Amedeo Goria, padre di Guenda. E la conferma arriva durante la puntata di Trends& Celebrities quando interviene al telefono proprio Goria: “L’ho incontrato. E’ un bravo ragazzo e penso che Guenda con lui sia felice. Da quando si sono fidanzati credo che sia migliorato il nostro rapporto perché vedo che è più serena anche nei miei confronti”.

Tradito dal topless, Antonio Conte pizzicato sulla spiaggia di Ibiza





E Guenda, ora più che mai, si gode la popolarità oltre ad un momento bellissimo che sta vivendo con il suo Mirko. La loro storia d’amore è nata all’estero e, da quello che lei stessa ha raccontato, sarebbe stato galeotto un pranzo. Da quel momento non si sono più mollati. “Siamo innamorati”, racconta Mirko. Il resto è storia di questi giorni. Sembra che la produzione di Temptation island abbia chiesto a Guenda e Mirko di pensare a fare un “salto” sull’isola delle tentazioni. Accetteranno? Mistero. Ma una gola profonda ci dice che tutto potrebbe concretizzarsi a breve.

Video su questo argomento Cosa fa a bordo piscina, Giulia De Lellis come Elettra Lamborghini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.