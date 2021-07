Temptation Island, Manuela e Stefano al limite. "Vuole una come Cicciolina" e partono le lacrime

Giorgia Peretti 13 luglio 2021 a

Non accenna a placarsi la crisi tra Manuela Carriera e Stefano Sirena a Temptation Island 2021. La coppia continua, giorno dopo giorno, a spaccarsi sempre più mostrando in diretta tv il peggio l’uno dell’altro. E nel frattempo, Manuela sembra avvicinarsi intimamente al single Luciano. Un comportamento che irrita non poco il fidanzato, non abituato a vedere la sua fidanzata in atteggiamenti affettuosi con altri uomini (di solito è lui a lasciarsi trasportare dalla passione con le altre donne nda). Infatti, è proprio l’infedeltà reiterata di Stefano che ha portato Manuela a rivolgersi al programma in cui però sembrano emergere tutte le incomprensioni della coppia e i contrasti perpetuati nel tempo. Stefano nella puntata di lunedì 12 luglio, viene chiamato nel Pinnettu per vedere un nuovo video della sua compagna. Un filmato in cui si vede Manuela sempre più vicina al tentatore che la ricopre di carinerie, ma il fidanzato con fare burbero commenta così: “Comunque è più bona Federica” (la tentatrice del villaggio dei fidanzati nda). Non mi tocca, è solo una stupida […] Le dirò di ammettere che è venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un'insicura. A quel punto le augurerò il meglio”.

Nel frattempo, le immagini scorrono e il fastidio di Stefano cresce, così ancora una volta la sua reazione sembra puro risentimento: "Vuol dire che ancora una volta sono più intelligente io, tutto questo dimostra che mi era bastato il primo video per capire tutto […] Sono dieci palmi più maturo di lei e mi vergogno di aver perso questo tempo". Quindi promette la vendetta: "Fai fai poi ti faccio vedere io. Tu fai, io faccio il doppio". Poi continua: “Lei è una persona debole, provo tanta vergogna perché appena arriva uno a farle due moine ci casca”. È il turno di Manuela a vedere i video del fidanzato, un filmato che racconta alcuni dei dettagli della loro storia d’amore travagliata e sottolinea il suo atteggiamento “da approfittatrice”. Dopo poco la fidanzata finisce per parlare con le compagne di avventura dei problemi intimi con Stefano: "L'ultima volta che abbiamo provato a fare l'amore mi ha detto ‘non mi piace come baci'”. Manuela ha un principio di lacrime negli occhi. Poi sbotta: “Lui vuole stare con Cicciolina, ma di che parliamo? Dai!". Poi conclude con un commento che la dice lunga sulla natura della loro storia d’amore: "Lui parla così, ma quando mi vede muore". A riprova di quanto detto da Manuela, se al falò Stefano sembra ostentare una certa serenità, una volta tornato nel villaggio confessa di voler chiedere il falò anticipato con Manuela. Che sia per lasciarla definitivamente o riprovare a ricucire il rapporto si scoprirà nella prossima puntata.

