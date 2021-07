Piero Chiambretti e l'anellino di Cartier. Svolta con la giovane fiamma?

10 luglio 2021 a

Estate in rosa per Piero Chiambretti. Il cuore del conduttore televisivo, 65 anni, batterebbe per una giovane fanciulla che da qualche tempo è al centro dei pensieri del torinese. Una passione travolgente che starebbe facendo cadere le certezze del maturo conduttore. Tanto che la liaison potrebbe trasformarsi a breve in un fidanzamento vero e proprio.

Già, perché secondo quanto risulta ai ben informati, il conduttore di CR4 - La Repubblica delle Donne e di tanti programmi di successo starebbe per regalare alla giovane partner l'anellino tanto agognato. Il retroscena è gustoso. Qualche giorno fa la coppia aveva avuto un incontro romantico in pizzeria a Roma. Sui social del conduttore è spuntato un post relativo al locale romano, e quasi contemporaneamente la sua accompagnatrice ha postato sul suo profilo una foto scattata all'interno della pizzeria. Ora, dannati social, Chiambretti teme che qualcuno possa fare due più due e svelare la relazione, magari sui giornali.

Ma il piatto forte arriva all'uscita dei due dal locale. Sempre secondo i ben informati, al momento dei saluti lei avrebbe chiesto al suo lui un regalino speciale: un anellino di fidanzamento da Cartier... Chiambretti avrebbe replicato da navigato gentiluomo, ovvero che non ha mai regalato anelli a nessuna, e di non averne indossati mai a sua volta.

Discorso chiuso? Neanche per sogno. Perché il Piero nazionale potrebbe capitolare. "Ma sai che glielo comprerò questo anellino da Cartier? Qualsiasi cosa pur di vederla sorridere" avrebbe confidato ad amici. Se son rose...

