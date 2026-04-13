Gas, la linea di Descalzi: “Necessario sospendere bando a Gnl russo da 2027”

13 aprile 2026

"Io penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà l'1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl", gas naturale liquefatto, "che vengono dalla Russia". Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, a margine della Scuola politica della Lega a Roma, indica possibili soluzioni per affrontare una crisi energetica senza precedenti. "E suggerirei anche, come sta dicendo il governo italiano, di rivedere anche l'Ets, la tassa su tutta l'industria pesante. Non dico che deve essere cancellata, ma deve essere sospesa oppure redistribuita, per non penalizzare ulteriormente un settore industriale che già deve pagare molto l'energia", ha aggiunto Descalzi che ha sottolineato: "Quello che è successo nel Golfo è l'evento più importante degli ultimi 40 anni, bisogna liberare lo stretto di Hormuz".