Chiara Ferragni e Fedez, vacanze d'oro nell'hotel extra lusso: le foto in famiglia

Giorgia Peretti 03 luglio 2021

a

a

È tempo di vacanze per la famiglia Ferragnez. Dopo aver trascorso un lungo weekend in Grecia con gli amici Chiara Ferragni torna in Italia dai suoi due bambini, Leone e Vittoria, dove rincontra anche Fedez impegnato nello show di "Battiti Live". Una vacanza all’insegna della famiglia, con tanto di nonni a seguito, tutto documentato magistralmente dagli account social dei due influencer. L’imprenditrice digitale e il rapper hanno scelto una location da urlo per trascorrere l’estate, nulla di nuovo per le star del web ma sui social scoppia il caso sul prezzo da capogiro dell’hotel dove soggiornano.

Fedez e Chiara hanno scelto di alloggiare all'Augustus Hotel, resort extra-lusso di Forte dei Marmi e uno dei luoghi più esclusivi della Versilia. E questo lo si può intuire dai molteplici scatti postati su Instagram dalla coppia. Tra baci e abbracci della famiglia Ferragnez al completo sui social impazza la curiosità sul costo dell’hotel. Come riporta il sito specializzato Gossip e Tv, l'attenzione dei followers (ma soprattutto quella degli haters) si è concentrata nel giro di pochi minuti sul costo dell'anticipo delle ferie.

Sul sito si legge: "Dopo un’attenta ricerca sui portali specializzati in prenotazioni alberghiere, si apprende che la celebre coppia potrebbe aver speso fino a 1.000 euro a notte per una junior suite". Un costo che lieviterebbe se Chiara e Fedez avessero preferito usufruire di una delle ville private che fanno parte della struttura, tra cui Villa Present, la Nave con vista sulla pineta o le altre sette ville per clienti "speciali". Insomma, un’esperienza del tutto esclusiva ed elitaria che potrebbe fa indignare in molti. Ma si sa, il lusso si paga profumatamente e per i Ferragnez questo non è certo un problema.

