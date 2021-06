Cristiano Malgioglio fa il countdown per "Tutti mi guardano". Il videoclip è ispirato a Pedro Almodóvar

Francesco Fredella 22 giugno 2021 a

Meno due giorni. Cristiano Malgioglio è al settimo cielo, il suo nuovo brano - che s'intitola 'Tutti mi guardano' - ha già sapore del successo. Il videoclip, a cui ha partecipato un amatissimo personaggio della televisione, è insolito: una vera e propria sfida contro ogni forma di discriminazione. Malgioglio, al suo quinto successo stagionale, è pronto a far parlare di sé perché nel video s'ispira al grande regista Pedro Almodóvar, che è il più grande regista del cinema spagnolo.

La canzone, che ha un ritmo travolgente, sarà in rotazione in radio tra pochissime ore. E per Malgy, che domenica prossima sarà dalla Venier, è un momento d'oro. Proprio oggi è stato intervistato da Tv sorrisi e canzone dove ha rivelato: "Ho impiegato una vita a diventare Malgioglio". Ed è verissimo: prima la gavetta nella sua amata Sicilia, poi l'impiego, da giovanissimo, in un ufficio postale dove smistava lettere e la passione per la musica oltre alla scrittura. Le prime canzoni per Mina, le amicizie con i big europei e dell'America Latina. Ma anche l'arrivo in televisione nel salotto di Costanzo, dalla d'Urso, Chiambretti e Venier. I reality, due per l'esattezza, scrivono una sua nuova stagione insieme ai social. Dove va fortissimo con oltre 1 milione di followers. Il resto è storia di questi ultimi anni con un successo musicale dietro l'altro. Il conto alla rovescia è già iniziato: manca poco, pochissimo, al nuovo brano. Una vera bomba che abatterà ogni forma di discriminazione con un messaggi chiarissimo.

