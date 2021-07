"Sarai il mio principe" Belen Rodriguez emoziona i fan. Rumors tv, dove piazza Antonino Spinalbese...

Francesco Fredella 09 luglio 2021 a

Belen Rodriguez non ha ancora partorito, ma la notizia sembra già essere nell'aria. Se ne parla ovunque da giorni perché il conto alla rovescia è iniziato. I fan sono in trepidante attesa, all'annuncio potrebbe arrivare prestissimo.

Qualche giorno fa, lei stessa, ha definito il pancione “cocomero” facendo sorridere i followers. E nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram uno scatto con Santiago, il suo primo figlio avuto con Stefano De Martino. Ora, però, Belen ha ritrovato il sorriso con Antonino Spinalbese, ex parrucchiere visto che - da rumors - potrebbe arrivare a Pechino Express con il padre di Belen (Gustavo Rodriguez). Se l'indiscrezione giunta alle nostre orecchie fosse vera allora si tratterebbe di una bomba ad orologeria: la Rodriguez "piazza" in tv il suo nuovo fidanzato? Chissà. Staremo a vedere.

Per adesso quello che piace ai fan di Belen è l'assoluta dolcezza con cui vive questi momenti indelebili. Non rinuncia a coccolare Santiago, che presto avrà una sorellina “Tu sarai sempre il mio principe”, scrive sui social la Rodriguez .Che è al settimo cielo per la nascita della sorellina. Il clan Rodriguez, come viene definita la grande famiglia, è pronta al grande evento. E quest'anno, per la prima volta dopo molti anni, sembra che non ci sia spazio per una vacanza ad Ibiza (quartier generale dei Rodriguez).

