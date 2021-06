Awed trionfa all'Isola di famosi. Televoto finale con Valentina Persia, ecco perché lo youtuber ha conquistato tutti

Giorgia Peretti 08 giugno 2021 a

La finalissima dell’Isola dei famosi 2021 si conclude con la vittoria di Awed. Lo youtuber trionfa al televoto finale contro Valentina Persia. Un’edizione molto discussa dagli alti e bassi e i molti infortuni tanto da venir ironicamente definita “il lazzaretto”.

Si chiudono le tende e si spegne il fuoco dell’Honduras i naufraghi ora possono tornare in Italia e finalmente sfamare le proprie voglie culinarie. Quest’anno a causa del covid nessun festeggiamento in studio, i concorrenti sono rimasti ad ascoltare il verdetto direttamente dalla Palapa, quarantena obbligatoria al ritorno prima di poter riabbracciare i propri cari. La puntata si è aperta con la prima eliminazione della serata: Matteo Diamante.

Quest’ultimo era in sfida proprio con Awed il quale ha vinto e di fatto negato all’amico, l’opportunità di continuare la corsa verso la finalissima. Dopo Matteo è stato il momento di Beatrice Marchetti, la naufraga protagonista dell’esperienza solitaria in Playa Imboscadissima perde al televoto contro Ignazio Moser e torna in Italia. L’eliminazione flash tra Valentina Persia e Moser voluta da Awed sancisce la fine dei giochi per il cognato di Belen Rodriguez. Restano così i tre finalisti: Awed, Andrea Cerioli e Valentina Persia che si sfidano nella celebre prova del fuoco.

A vincere è Valentina mentre a lasciare la palapa è Andrea Cerioli con il tempo di resistenza peggiore. Infine, viene aperto il televoto per i super finalisti, dopo aver ripercorso i momenti più belli di questa esperienza in Honduras, Ilary Blasi ha invitato i naufraghi a trasferirsi in Playa Palapa e a lasciare Massimiliano Rosolino qualche momento da solo. L’inviato si è preso un momento per ringraziare tutto lo staff, poi, ha voluto spendere qualche parola anche su Ilary Blasi, senza la quale tutto ciò non sarebbe stato possibile.

Dopo i consueti sentimentalismi la conduttrice ha ricordato il montepremi per il vincitore: 100 mila euro da devolvere in beneficienza. Con il 61% di voti è stato lo youtuber campano ad aggiudicarsi la finale, battendo Valentina Persia. Il giovane è scoppiato in lacrime incredulo, ad abbracciarlo è stata la stessa Persia che poco dopo è stata raggiunta anche dal fratello di Awed in Honduras per una sorpresa durante la puntata. Insomma, anche quest’anno l’isola chiude i battenti, il pubblico però può concretamente sperare di trovare Ilary Blasi nelle prossime edizioni.

