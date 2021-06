Belen fa già la cognata. Ignazio Moser e Cecilia volano a Milano con l'anello?

08 giugno 2021 a

Ilary Blasi ci ha provato in tutti i modi ma Ignazio Moser, quarto classificato dell'Isola dei famosi 2021, ha detto no. La proposta di matrimonio davanti alle telecamere non ha voluto farla. La sua dichiarazione d'amore l'ha lasciata in un post di Instagram alla partenza dall'Honduras verso Milano. "Grazie amore mio per la fantastica sorpresa... sei ogni giorno la sorpresa più bella che ci sia. Ti amo e voglio farlo ogni giorno della mia vita", ha scritto Ignazio. Chissa se, Cecilia Rodriguez, sarebbe stata contenta di tornare in Lombardia con un anello all'anulare. In diretta Tv non ha mostrato interesse. Ma magari la promessa dell'abito bianco non le sarebbe dispiaciuta.

Intanto, la cognata Belen, ha dedicato una frase di apprezzamento nei confronti del fidanzato della sorella minore: "Sai che sono di poche parole, ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere la tua cognata. Sei stato grande!!!!". E' evidente che in famiglia non si aspetti altro che il fatidico sì. Ignazio poi ha rivelato che è ora di fare sul serio. E chissà che presto non arrivi un altro piccolo, dopo la nascita della secondogenita di Belen, Luna, attesa a breve. Chissà che Cecilia non sia salita sull'aereo già con l'anello al dito.

