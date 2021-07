Guillermo Mariotto lascia Ballando con le stelle, ecco chi vuole la Bruzzone

Francesco Fredella 01 luglio 2021 a

Tra la Bruzzone e Mariotto i rapporti non sono mai stati buoni. Tutt’altro: scontri e frecciatine in diretta, che hanno fatto il giro della Rete. Adesso la Bruzzone, la criminologa per antonomasia della tv, torna a parlare di Ballando con le stelle dopo l’addio - inaspettato - di Mariotto. Uno strappo, a quanto pare, che lascia tutti senza parole. Ma non la Bruzzone, da anni a bordo campo nella trasmissione di Milly Carlucci. “Al posto di Mariotto vedrei bene Platinette”, dice in collegamento zoom a Trend and Celebrities, il programma di RTL102.5 News.

“Non è una novità il fatto che non sia mai andata d’accordo con lui. Ha detto alcune cose che non sono piaciute a me e a Selvaggia”, racconta la criminologa. Cala il silenzio. Per adesso non si conoscono i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle che dovrebbe iniziare a ottobre. La Bruzzone esclude la possibilità di scendere in pista e spiazza tutti dicendo che anche Razzi e Rossella Erra potrebbero non essere nella giuria popolare. Dal quartier generale della Carlucci per adesso nessuno ne parla: silenzio totale. La trasmissione, che lo scorso anno ha registrato un grande successo, è stata riconfermata nei palinsesti Rai.

Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle. Cosa farà con Milly Carlucci

Nel lungo collegamento dalla Sardegna, dove la criminologa si trova per qualche giorno di vacanza lontano dal caos, vengono a galla tante notizie. "Festeggiamo, io e mio marito, il nostro anniversario di matrimonio. Ma di figli non ne voglio”, dice. Nei prossimi mesi la Bruzzone pubblicherà un libro che sicuramente andrà a ruba. Ma il pubblico, che ama il suo modo di approcciare con la cronaca, la vorrebbe alla conduzione di un programma tutto dedicato ai gialli. Sarebbe un vero boom.

