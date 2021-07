Elisa Isoardi in un vicolo cieco, perché non andrà a Mediaset. Palinsesti e grandi manovre

Francesco Fredella 02 luglio 2021 a

Una vera doccia gelata per Elisa Isoardi. La notizia legata al suo stop a Mediaset, dopo l'esperienza lampo all'Isola dei famosi, è un vero fulmine a ciel sereno. In pratica, a quanto pare, non la vuole più nessuno. E Berlusconi jr - durante la presentazione dei palinsesti - parla chiaramente del capitolo Isoardi. “Non c’è nessun progetto specifico”, dice Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset. "Nessuna preclusione, ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti”.

Il rilancio della Isoardi dopo il flop Rai: in formissima e pronta per il programma su Mediaset

Cala il sipario e la parola fine arriva subito dopo la presentazione dei palinsesti. Chi, qualche mese fa, aveva parlato di un approdo della Isoardi la domenica ha preso un tremendo abbaglio. Per lei non ci sarà alcuna seconda possibilità. Almeno per ora. E cosa accadrà dopo questa notizia? La Isoardi torna in Rai, dopo Ballando con le stelle a cui ha preso parte lo scorso anno? Sembra proprio di no. Almeno per adesso. Un'altra doccia ghiacciata.

A proposito dei palinsesti, Berlusconi jr parla anche del rinnovo di Maria De Filippi. “Il contratto con lei è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c’è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire di più”, dice. Poi capitolo Bonolis. "Siamo aperti a tutto ciò che vuole fare, abbiamo rinnovato il contratto anche con lui. Ha la certezza di Avanti un altro e alcune puntate la domenica sera. Sta lavorando a un nuovo prime time”, continua Berlusconi jr.



