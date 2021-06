Il rilancio di Elisa Isoardi dopo il flop Rai: in formissima e pronta per il programma su Mediaset

Giada Oricchio 11 giugno 2021 a

Nuova vita e nuova rete televisiva per Elisa Isoardi. La conduttrice piemontese ha salutato anzitempo l’avventura all’Isola dei Famosi per un problema all’occhio, ma sull’account Instagram da 600 mila follower ha scritto: “Grazie Isola, sei stata il mio nuovo inizio”. Adesso è pronta a ributtarsi nella mischia televisiva a settembre 2021, ma nel ruolo di presentatrice e non più di concorrente. Nei corridoi di Mediaset, a Cologno Monzese, dove la Isoardi si è accasata dopo la chiusura per bassi ascolti de “La Prova del cuoco” su Rai1, si pensa di affidarle un programma su Canale 5 o Rete 4 che esalti le sue qualità. In attesa del grande ritorno, è il momento di caricare le batterie e l’entusiasmo con allenamenti costanti e un’alimentazione bilanciata. L’ex isolana sfoggia una forma invidiabile e appare sempre più bella e raggiante: pronta a spaccare il mondo.

