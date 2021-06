Temptation Island, Tommaso pazzo di gelosia per il bikini di Valentina. Il caso esplode sui social: "Aiutatelo"

Sullo stesso argomento: Dal matrimonio alla crisi, Claudia e Ste scoppiano e volano pugni

Arrivano le lacrime a Temptation Island. L’isola delle tentazioni debutta mercoledì 30 giugno, su canale 5, come sempre sotto la conduzione di Filippo Bisciglia. Ventuno giorni in cui le sei coppie partecipanti decidono di mettere alla prova i propri sentimenti, rigorosamente divisi nei villaggi delle fidanzate e dei fidanzati con i rispettivi tentatori. In primo piano, la storia di Valentina e Tommaso.

I due sono fidanzati da 1 anno e 7 mesi, lei 40 lui 21 enne, vivono insieme a Roma nella casa della madre del ragazzo. Una differenza d’età di 19 anni, preannunciata già dal conduttore nelle anticipazioni prima della messa in onda. “Una storia d’amore che farà discutere” affermava il conduttore, segnata dalla gelosia del baby fidanzato.

Sin da i primi minuti Tommaso appare molto agitato più volte richiama l’attenzione della fidanzata affinché copra bene le gambe con il vestito. Una volta divisi, Tommaso viene chiamato nel Pinnettu dopo meno di 24 ore. La produzione mostra un video di Valentina sta scegliendo l’abbigliamento intimo da indossare. Dei costumi poco coprenti, l’unica cosa che Tommaso le aveva chiesto di non fare: “andare in giro mezza nuda in bikini”. Tanto da averle comprato soltanto costumi interi per questa occasione. Il costume, per Tommaso, è un po’ troppo scollato perché il corpo della sua donna “è sacro”.

I giorni volano nel villaggio Is Morus, così Valentina si sfoga con Giuseppe, il tentatore: “io non posso nemmeno parlare con un altro ragazzo. Questa gelosia mi fa soffrire, facciamo litigate allucinanti”. La gelosia nel giovane cresce minuto dopo minuto, tanto da aver un crollo emotivo per poi finire in lacrime dopo aver visto la sua donna ballare sulle note di “Bomba”. Il giorno dopo ci ripensa e si ripete: “Non può essere che lei si dimentichi di quanto sono geloso. Spero solo che rispetti tutto quello che ci siamo detti”. Nel frattempo, gli altri fidanzati, suoi compagni di viaggio, cercano di calmarlo esortandolo a ridimensionare le reazioni di gelosia per un “semplice bikini a due pezzi”. Al falò però arriva la risposta della sua dolce metà, una battuta tutt’altro che dolce, certa che non vedrà nessun video del suo Tommy: “Lui si fida di me ma continua ad essere geloso e so che non c’è alcun video”. Il conduttore allora la riprende: “Eh ma se si fida allora perché è geloso scusa?”. Valentina lapidaria: “È molto giovane è piccolo non ha la struttura mentale di un adulto come me”. Filippo Bisceglie resta senza parole. Ed è solo la prima puntata.

