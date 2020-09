Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle. Cosa farà con Milly Carlucci

Francesco Fredella 02 settembre 2020 a

a

a

Tra pochi giorni tornerà negli studi Rai del Foro italico: appuntamento il 19 settembre. Roberta Bruzzone, la criminologa più famosa della televisione, è già pronta. “Non dovrebbero esserci altri slittamenti”, racconta al telefono. Qualcuno, intanto, parla di anti-giuria nel programma di Milly (che sarà totalmente rivoluzionato a causa dell’emergenza Covid). “Non lo so, sinceramente. La trovo una bella idea. Vivacizza il dibattito. Ma quello che è stimolante, secondo me, è il cast”, assicura la criminologa. Che poi svela: “Milly mi contattò come concorrente, ma rifiutai. Dopo di che, nell’edizione successiva, mi ha offerto questo ruolo. Analizzo il comportamento dei concorrenti: quello che faccio - praticamente - nella vita lavorativa, ma in scenari diversi”.

Tamponi a Ballando con le stelle, Barbara Bouchet: ho avuto paura

Alcuni anni fa la Bruzzone ha sposato sul litorale romano Massimo Marino, che fa parte delle Forze dell’Ordine. Hanno un rapporto bellissimo e sono molte le loro passioni comuni. “Da bambina avevo il pallino per le moto, le Ducati e poi sono arrivate le Harley grazie a mio marito Massimo”, racconta la Bruzzone. Dimentica per un attimo la scena del crimine, i Ris e i suoi sopralluoghi. Immaginatela strong, con il giubbotto di pelle (magari il chiodo) e i camperos. Tutto vero perché la Bruzzone lo scorso anno, ha girato l’America in due ruote con suo marito e quest’anno ha ripetuto la stessa esperienza, ma in Italia. “Abbiamo fatto il giro delle Dolomiti e poi in Sardegna”, dice la criminologia amatissima dal pubblico. Il conto alla rovescia per il suo ritorno in tv è già partito.