Ballando Con le Stelle, Guillermo Mariotto è diventato cavaliere. La legnata di Roberta Bruzzone al giudice

Riparte "Ballando con le Stelle", il dancing show di RaiUno in onda ogni sabato sera e la giuria schierata da Milly Carlucci fa già faville. L’opinionista Roberta Bruzzone punge il giudice Guillermo Mariotto. Al termine dell’esibizione di Tullio Solenghi, la Carlucci fa il consueto giro di voto e commenti e quando arriva a Mariotto esclama: “Mi devo rivolgere a lui con Cavaliere perché è stato insignito del titolo di Cavaliere”. La criminologa Roberta Bruzzone non perde l'occasione e ironizza subito: “Complimenti per la carica, ma se la danno a te vuol dire che c’è speranza per tutti!”. Lo stilista scoppia a ridere. Al momento del giudizio, il ballerino in coppia con la maestra Maria Ermachkova totalizza 26 punti: 6 da Zazzaroni, Canino e Carolyn Smith, 7 da Selvaggia Lucarelli e solo 1 dall'amico Mariotto.

