Tommaso Paradiso non può più mandare "un vocale di 10 minuti" e si sfoga contro gli audio accelerati di Whatsapp

Per molti è stata una liberazione. Minuti e minuti di audio interminabili che finalmente si possono condensare. È la nuova funzione del servizio di messaggistica Whatsapp, che consente di raddoppiare la velocità delle note audio oppure di ascoltarla alla velocità di 1.5X.

La novità introdotta ormai da diverse settimane piace a tanti, ma non a tutti. Di sicuro non a Tommaso Paradiso, l'ex leader dei TheGiornalisti che in uno dei suoi brani più famosi cantava: "Ti mando un vocale di 10 minuti".

Ora il cantante in una storia di Instagram ha paragonato chi ascolta i messaggi degli amici accelerati a chi guarda distrattamente un film. «Ascoltare i vocali a 1.5 o 2.0 - scrive Paradiso - è come guardare un film mentre stai scrollando su Instagram, è come ascoltare una canzone dal telefonino, è come fumare l'iqos, è come studiare Kant sul bignami, è come non voler affrontare il problema, è come prendere la strada più breve, è come non godersi il viaggio, è come non dare il giusto peso alle cose».

