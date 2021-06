La Vita in diretta, parla Francesca Fialdini: cosa tira fuori su Tiberio Timperi. Liti e veleni Rai

29 giugno 2021 a

Francesca Fialdini rompe il silenzio e torna a parlare di sé in un’intervista su Instagram a “Chetvfa”. Una diretta condivisa in cui, la conduttrice della rai, si è raccontata a ruota libera svelando il suo rapporto con i colleghi conduttori, tra apprezzamenti vari non sono mancate le frecciate con chi il rapporto non è mai stato idilliaco. Tra questi risuona il nome di Tiberio Timperi, i due hanno condotto insieme la stagione 2018-2019 de “La Vita in diretta”, il programma contenitore del pomeriggio in onda su rai 1. Nel corso della diretta la Fialdini ha confermato i rumors che aleggiavano attorno al rapporto tra lei e Timperi.

Dei malumori che sembravano amplificati dai gossip che si susseguivano nel corso della stagione ma che stando alle ultime dichiarazioni della conduttrice corrisponderebbero alla realtà. La Fialdini interrogata dalla domanda sagace di un utente ha detto: “Abbiamo avuto diversi scontri e screzi, tanto che in due o tre occasioni è stato necessario confrontarsi fuori dagli studi” – racconta. Immancabile l’episodio in cui Timperi le diede della raccomandata durante la prima puntata della seconda edizione della trasmissione. Una puntata che contava la presenza di Maurizio Costanzo (professore della Fialdini ai tempi dell’università) in cui il conduttore si è lasciato andare in una battuta di dubbio gusto: “Quando lui mi diede della raccomandata in diretta con Costanzo lì mi sono gelata”.

Poi ha aggiunto: “Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”. Anche in quell’occasione i due dovettero avere un confronto nei camerini. Infine, la Fialdini tiene a ricordare un altro episodio avvenuto nel fuori onda, in cui si lasciò andare con delle parole poco carine contro gli autori del programma. Anche qui la Fialdini ha specificato: “Pochi minuti prima di andare in diretta mi sono stati dati dei fogli con delle cose che avrei dovuto dire”.

Poi ha aggiunto di non aver avuto tempo di leggere attentamente il contenuto così si è rifiutata di farlo in diretta: “Un conduttore ha sempre diritto a dire la sua. Deve avere senso critico e io non volevo dire quelle cose.”

Anche in quel caso sarebbe arrivata la frecciata del collega che invece l’avrebbe esortata a stare più sul pezzo e leggere con attenzione ciò che le era stato scritto. Insomma, tra i due sembra non esserci molta complicità ma nel corso dell’intervista ha sottolineato anche il lavoro del nuovo conduttore de “La Vita in diretta”, Alberto Matano. Lo ha incensato così: “A La vita in diretta ha messo la sua cifra ed il suo piglio, e poi è stato bravo a valorizzare gli inviati”. Infine, la Fialdini ha ricordato l’appuntamento a settembre con il suo programma “Da noi a ruota libera”.

